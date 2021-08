Teure Touristenfahrt – Recht: Mithaftung bei Rennstrecken-Crash

Wer bei Touristenfahrten auf der Nordschleife in einen Unfall verwickelt wird, muss selbst bei grobem Verschulden anderer damit rechnen, auf einem Teil der Kosten sitzen zu bleiben.

SP-X/Koblenz. Wer im Rahmen privater Fahrten auf Rennstrecken infolge groben Verschuldens anderer verunfallt, muss aufgrund der allgemeinen Betriebsgefahr dennoch mit einer Mitschuld und damit mit einer Kostenbeteiligung am entstandenen Schaden rechnen.

Im vorliegenden Fall (Az.: 12 U 1571/20) verunfallte der Geschäftsführer der Klägerin mit einem Auto im Rahmen einer Touristenfahrt auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der Unfall ereignete sich bei Tempo 160 bis 170 in einer hinter einer Bergkuppe liegenden und damit schwer einsehbaren Kurve. Ursache für den Einschlag in die Leitplanke war allerdings die Kühlmittelspur eines anderen Fahrzeugs. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf 65.000 Euro festgelegt. Die Halterin des verunfallten Pkw verlangte von der Haftpflichtversicherung des leckgeschlagenen Fahrzeugs für diese Summe vollen Schadenersatz. Zunächst wurden ihr vom Landesgericht Koblenz und anschließend zweitinstanzlich vom Oberlandesgericht jedoch nur 75 Prozent zugesprochen.

Nach Ansicht des Gerichts hätten die besonderen Umstände einer Fahrt auf einer Rennstrecke die mit dem Betrieb des Autos verbundenen Gefahren erhöht. Die Fahrt im Rennmodus bei eingeschränkter Sicht mindere den Spielraum zur Unfallvermeidung sogar stark, weshalb nach Meinung der Richter ein Zurücktreten der Betriebsgefahr nicht in Betracht käme.

Mario Hommen/SP-X