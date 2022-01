Teuerster Diesel-November aller Zeiten – Spritpreis-Hoch

SP-X/München. Tanken war im vergangenen Jahr so teuer wie seit 2013 nicht mehr. Im November gab es sogar einen Allzeit-Preisrekord, wie der ADAC meldet: Am 11.11. lag der Durchschnitt beim Diesel demnach bei 1,572 Euro, Super E10 verpasste den historischen Höchstwert aus dem Jahr 2012 mit 1,709 Euro nur knapp.

Im 2021er-Schnitt kostete Super E10 je Liter 1,522 Euro, Diesel kam auf 1,385 Euro. Dabei gab es im Jahresverlauf hohe Schwankungen bis zu 37,7 Cent. Der günstigste Tanktag 2021 war der 1. Januar, als ein Liter Super E10 für 1,324 Euro zu haben war. Einen Liter Diesel gab es an Neujahr für 1,215 Euro.

Wichtigster Grund für die hohen Literkosten war der hohe Rohölpreis. Wer seine Tankstellenrechnung klein halten will, sollte nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen und in den Abendstunden tanken. Benzin und Diesel sind in der Regel in den Morgenstunden um 7 Uhr am teuersten, am günstigsten sind sie abends zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr. Die Unterschiede können bis zu 7 Cent pro Liter betragen.

Holger Holzer/SP-X