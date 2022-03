Tesla verliert in der Wahrnehmung – Führende E-Auto-Marken

SP-X/Schwaig. Tesla wird in Deutschland weiterhin als führende Marke bei der Elektromobilität wahrgenommen. Aber die heimische Konkurrenz holt auf, wie eine Umfrage der Marktforschungsagentur Puls im Februar 2022 ergeben hat. Demnach halten 59 Prozent der Befragten Tesla für eine führende E-Marke, 8 Prozentpunkte weniger als im März 2020. Zulegen konnten im gleichen Zeitraum hingegen BMW, die einen Punkt gewonnen und nun von 24 Prozent der Umfrageteilnehmer als besonders kompetent bewertet werden. Audi legt um 5 Punkte auf 21 Prozent zu.

Komplettiert werden die Top 10 von VW mit 18 Prozent (minus 1 Punkt), Mercedes mit 16 Prozent (plus 5), Toyota mit 11 Prozent (minus 7), Hyundai mit 10 Prozent (plus 2), Ford mit 9 Prozent (plus 6), Renault mit 8 Prozent (minus 4) und Porsche mit 7 Prozent (plus 3). Befragt wurden rund 1.000 Männer und Frauen, die in naher Zukunft einen Autokauf planen oder diesen gerade abgeschlossen haben.

Holger Holzer/SP-X