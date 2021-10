Tesla knapp hinter VW Golf – Pkw-Bestseller

SP-X/Flensburg. Die Elektromobilität zieht immer stärker in die Pkw-Bestsellerliste des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein. Mit dem Tesla Model 3 lag im September erstmals auch im Mittelklasse-Segment ein Batterie-Auto an der Spitze. Die US-Limousine verdrängte mit 6.828 Neuzulassungen den Vormonatssieger BMW 3er und ist bereits das zweite E-Mobil mit einem ersten Platz. Bei dem anderen Modell handelt es sich um den Porsche Taycan, der mit 570 Neuzulassungen erneut das Oberklasse-Segment anführt.

Teslas Einstiegsmodell nimmt im September auch die Position des insgesamt beliebtesten E-Autos ein. Bei den Plug-in-Hybriden führt der Mercedes GLC mit 1.289 Neuzulassungen das Ranking an. Der Toyota Mirai liegt mit 41 Einheiten bei den Wasserstoff-Autos in Front. Gefragtestes Auto über alle Klassen und Antriebsarten hinweg war erneut der VW Golf, der mit 6.886 Einheiten knapp vor dem Tesla landet. Insgesamt wurden im September 196.972 Pkw in Deutschland neu zugelassen, 26 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Hintergrund sind vor allem anhaltende Lieferprobleme durch die Chipkrise.

Holger Holzer/SP-X