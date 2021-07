Tesla bleibt Weltspitze – E-Auto-Verkäufe

SP-X/Paris. Tesla bleibt der größte E-Auto-Hersteller der Welt. In den ersten vier Monaten des Jahres verkauften die Kalifornier weltweit 216.079 Fahrzeuge, wie die Beratungsagentur Inovev errechnet hat. Auf Rang zwei folgte GM-Wuling mit 133.720 Einheiten, den dritten Platz nahm VW mit 89.655 Fahrzeugen ein. Neben reinen E-Mobilen fließen auch Plug-in-Hybride in die Statistik ein. Komplettiert werden die Top Ten von BMW (83.885 Einheiten), BYD (78.690 Einheiten), Mercedes (72.139 Einheiten), Volvo (63.375 Einheiten), SAIC MG-Roewe (57.713 Einheiten), Audi (47.715 Einheiten) and Peugeot (39.329 Einheiten).

Insgesamt wurden zwischen Januar und Ende April weltweit rund 1,5 Millionen Batterie-E-Autos und Plug-in-Hybride verkauft. Beliebtestes Modell war der Tesla Model 3 mit 141.696 Einheiten vor dem Wuling Hongguang Mini EV mit 125.925 Verkäufen und dem Tesla Model Y mit 72.296 Einheiten. Diese drei Modelle kommen auf knapp 23 Prozent des weltweiten Markts für elektrifizierte Autos.

Holger Holzer/SP-X