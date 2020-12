Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Hamburg. Die Entscheidung für ein bestimmtes Fahrzeugsegment hat wohl auch Aussagekraft über kulturelle Vorlieben von Autofahrern. Eine vom Autoportal Mobile.de in Auftrag gegebene Umfrage deutet zumindest gewisse Unterschiede beim Fernseh-Konsum an. Demnach stehen SUV-Fahrer vermehrt auf Action, Nutzer von Kleinwagen hingegen auf Komödien.

Unter den Befragten Auto-Nutzern gaben 43 Prozent der SUV-Fahrer an, Actionfilme und -serien zu schauen. Mit 31 Prozent am häufigsten genannt wurde in dieser Gruppe die Serie „Alarm für Cobra 11“. Unter Kleinwagen-Nutzern ist hingegen die Sitcom „The Big Bang Theory“ mit 35 Prozent am beliebtesten. Es zeigten sich darüber hinaus auch markenspezifische Unterschiede beim Fernsehkonsum: Mit 37 Prozent erfreute sich „The Big Bang Theory“ unter Ford-Fahrern der größten Beliebtheit. Audi-Fahrer bevorzugen hingegen mit 35 Prozent das Fantasy-Epos „Game of Thrones“.

Mario Hommen/SP-X