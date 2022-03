SUV-Coupé auf Q3-Basis kommt 2024 – Modelloffensive von Cupra

SP-X/Barcelona. Zusammen mit Porsche soll sich Cupra zur am schnellsten elektrifizierten Marke des VW-Konzerns wandeln. Demnach wird der Seat-Ableger mit südländischem Lifestyle-Image ab 2030 nur noch rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten, wie Seat-Chef Wayne Griffiths in Barcelona nun bestätigte. Flankiert werden soll die Elektro-Offensive mit Milliarden-Investitionen unter anderem in ein neues Batteriewerk in Valencia sowie mit neuen Modellen.

So soll das Angebot der spanischen Marke in den kommenden drei Jahren um vier Modellreihen wachsen. Bekannt sind das für 2024 angekündigte Elektro-SUV Tavascan sowie ein als Studie Urban Rebel bereits vorgestellter Elektro-Kleinwagen, der 2025 starten wird. Noch vor dem Urban Rebel wird es außerdem ein weiteres SUV von Cupra geben, das technisch auf dem Audi Q3 Sportback basiert. Hier sind allerdings keine batterieelektrischen, sondern Mild- sowie Plug-in-Hybridantriebe vorgesehen. Die Steckervariante soll bis 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite erlauben. Vierte Neuheit wird ein Elektro-Kombi im Format des elektrischen VW-Passat-Nachfolgers sein.

Mario Hommen/SP-X