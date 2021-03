SP-X/Weiterstadt. Im Rahmen des Projekts „India 2.0“ stellt Skoda das für den indischen Markt entwickelte SUV namens Kushaq vor. Das Fahrzeug basiert auf der modifizierten Plattform des Modularen Querbaukastens (MQB-A0-IN), die für indischen Sicherheits- Emissionsanforderungen angepasst wurde. Der Marktstart erfolgt im Juli.

Mit seiner Länge von 4,22 Metern sowie seinem Radstand von 2,65 Metern dürfte der Kushaq in Indien eher der Mittelklasse zuzuordnen sein. Bis zu fünf Personen können Platz nehmen, das Kofferraumvolumen beträgt 385 Liter. Optisch orientiert sich das indische SUV an Designvorlagen von Kamiq und Karoq. In den höheren Ausstattungslinien verfügt es über LED-Leuchten, Leichtmetallfelgen, schlüsselloser Zugang sowie ein Glasschiebedach. Eine Klimaanlage ist ab Werk an Bord. Ebenfalls serienmäßig ist eine Ablage auf der Instrumententafel. Hier lässt sich der traditionelle Glücksbringer des indischen Autofahrers befestigen.

Für den Vortrieb stehen zwei Benziner zu Wahl. Der 1.0-Liter-TSI leistet 85 kW/115 PS. Die Kraftübertragung erfolgt an die Vorderräder erfolgt über eine manuelles Sechsgang-Getriebe oder optional über eine Sechsgang-Automatik. Der 1,5-Liter-TSI kommt auf 110 kW/150 PS. Als Alternative zur Handschaltung steht ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung.

Elfriede Munsch/SP-X