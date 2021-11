Stufenheck-Limousine für Indien – Skoda Slavia

SP-X/ Mladá Boleslav/Pune. Nach dem SUV Kushaq ist die Stufenheck-Limousine Slavia das zweite Skoda-Modell, das speziell für den indischen Markt vor Ort produziert wird.

Der Slavia basiert auf dem modularen Querbaukasten des VW-Konzerns und nutzt die für Indien angepasste MQB-A0-IN-Plattform. Das schick gezeichnete, 4,54 lange Fahrzeug bietet Platz für bis zu 5 Personen. Das Kofferraumvolumen beträgt 521 Liter. Das Modell wird in drei Ausstattungslinien angeboten. In den höheren Komfortniveaus sind unter anderem LED-Licht, ein digitales Kombiinstrument, Smartphone-Integration, Ledersitze, Rückfahrkamera, Tempomat und Navigation an Bord. Immer Serie ist eine Klimaanlage. Außerdem gibt es eine Mehrzweckablage auf der Instrumententafel, auf der der Fahrer seinen Glücksbringer gut sichtbar befestigen kann.

Zwei Motoren stehen zur Wahl ein 1,0-Liter-Dreizylinder-TSI mit 85 kW/115 PS und ein1,5-Liter-TSI mit 110 kW/150 PS und Zylinderabschaltung. Die Kraftübertragung an die Vorderräder erfolgt über ein manuelles Sechsganggetriebe. Optional steht eine Sechsgang-Automatik beziehungsweise ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl.

Elfriede Munsch/SP-X