Stromstoß von der Rennstrecke – DS E-Tense Performance

SP-X/Rüsselsheim. Mit der Studie E-Tense Performance bringt der Autohersteller DS Formel-E-Technik in einen Straßensportwagen. Die Carbon-Karosserie des nun vorgestellten Prototyps beherbergt ein 600 kW/816 PS starkes Antrieb-Duo, das seine Kraft an alle vier Räder liefert. Dank 8.000 Nm Drehmoment soll die 100-km/h-Marke aus dem Stand nach rund 2 Sekunden erreicht sein. Die Technik stammt aus dem Rennwagen, mit der „DS Techeetah“-Rennstall zweimal die Formel E gewonnen hat. Auch die gemeinsam mit Totalenergies entwickelte Batterie soll vom Rennsport inspiriert sein.

Während die technischen Zutaten wohl kaum so bald in einem Serien-DS zum Einsatz kommen, soll die Designsprache der Studie einen konkreteren Ausblick auf die künftige Linie der Marke geben. Wichtigstes Element in diesem Zusammenhang ist die Front, die anstelle des Kühlergrills eine neue „Ausdrucksfläche“ trägt –eine Art Display, auf dem sich Animationen abspielen lassen und die das das Markenlogo trägt.

Holger Holzer/SP-X