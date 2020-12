Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 17:07 Uhr

Die ersten Fahrschüler können wieder zum Unterricht. Und auch Prüfungen sind nun möglich. Zumindest in einigen Bundesländern.

SP-X/Berlin. Nach der durch Corona bedingten Pause sollen die Fahrerlaubnisprüfungen nun schrittweise wieder starten. In Nordrhein-Westfalen und Berlin sind die theoretischenund praktischenPrüfungen bereits teilweise wieder möglich, wie der Verband der TÜV (VdTÜV) mitteilt. Allerdings gibt es neue Regeln. So müssen etwa während der Pkw-Fahrprüfung Schüler, Lehrer und auch der Sachverständige einen Mundschutz tragen. Start und Ziel der Fahrt sind so zu wählen, dass eine Möglichkeit zum Händewaschen besteht. Zudem sollen die Autos zwischen den Fahrten gereinigt und gelüftet werden.

Im Zuge des Corona-Lockdowns waren die deutschen Fahrschulen im März mit einem Tätigkeitsverbot belegt worden. Auch Prüfungen wurden untersagt. Nun gibt es erste Lockerungen. In Nordrhein-Westfalen etwa dürfen Fahrschulen bereits seit dem 24. April öffnen.

Holger Holzer/SP-X