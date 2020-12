Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 13:07 Uhr

Mit dem E-SUV U5 versucht sich die chinesische Marke Aiways ab sofort in Deutschland. Dank Förderung liegt der Endpreis unter 30.000 Euro.

SP-X/Ditzingen. Zu Preisen ab 37.990 Euro ist ab sofort das Elektro-SUV Aiways U5 bestellbar. Nach Abzug der E-Autoförderung kostet der Crossover 28.510 Euro. Mit den Auslieferungen will die chinesische Marke im Oktober beginnen. Bereits in den nächsten Tagen sollen an den ersten Standorten Fahrzeuge für Probefahrten bereitstehen.

Aiways vertreibt sein E-Auto in Deutschland über seine Internetseite; flankiert wird der Direktvertrieb von Euronics. Der U5 ist ein rund 4,70 Meter langes Elektro-SUV mit einem 140 kW/190 PS-E-Antrieb. Dank einer 63 kWh großen Batterie soll eine WLTP-Reichweite von rund 400 Kilometer möglich sein.

Holger Holzer/SP-X