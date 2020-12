Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Rüsselsheim. Opel nimmt einen neuen Basisbenziner für den Anfang des Jahres gelifteten Insignia ins Programm. Der 2,0 Liter große Vierzylinder leistet in dem als Kombi und Limousine erhältlichen Mittelklassemodell 125 kW/170 PS und ist an eine Neunstufen-Automatik gekoppelt. Die Preise starten in Verbindung mit der mittleren Ausstattungslinie „Elegance“ bei 38.919 Euro.

Der neue Motor ersetzt den 2017 eingeführten, kaum schwächeren 1,5-Liter-Turbo und rundet das Ottomotorenprogramm nach unten ab. Alternativ sind zwei weitere 2,0-Liter-Benziner mit 147 kW/200 PS und 169 kW/230 PS zu haben. Dazu gibt es zwei Diesel mit 90 kW/122 PS und 128 kW/174 PS. Der stärkere Selbstzünder ist ab sofort auch mit Allradantrieb zu haben. Der Startpreis beträgt 41.531 Euro, inklusive Achtgangautomatik.

Holger Holzer/SP-X