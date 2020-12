Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 16:07 Uhr

SP-X/Uxbridge. Sportwagen sind die größten Klimasünder. Im Schnitt stießen die 2019 in der EU neu zugelassenen Modelle dieser Pkw-Klasse 196,1 Gramm CO2 pro Kilometer aus, wie Berechnungen des Beratungsunternehmens Jato ergeben haben. Auf Rang zwei folgten Luxuslimousinen mit 155,4 Gramm, den dritten Platz nahmen Nutzfahrzeug-Ableger – etwa Kleinbusse oder Wohnmobile – ein; sie kamen im vergangenen Jahr auf einen Durchschnitts-Ausstoß von 134,2 Gramm. SUV landeten mit 131,5 Gramm knapp vor den Business-Limousinen mit 131 Gramm.

Die zweite Hälfte der CO2-Tabelle führen die Vans mit 123,4 Gramm an, gefolgt von den Mittelklasse-Limousinen (117,9 Gramm) und den Kompaktautos (115,3 Gramm). Am Ende des Rankings finden sich naturgemäß Kleinwagen (109,2 Gramm) und Kleinstwagen (107,7 Gramm). Der Grenzwert für den CO2-Ausstoß liegt 2020 in der EU bei 95 Gramm pro Kilometer. Wird er überschritten, drohen den jeweiligen Autoherstellern Strafzahlungen. Allerdings gehen zunächst nicht alle neu zugelassenen Pkw in die Berechnung mit ein, außerdem gibt es Boni für E-Autos.

Holger Holzer/SP-X