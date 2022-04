Sportlich und mit Alexa – Jaguar XE und XF

SP-X/Kronberg. Jaguar spendiert seinen Limousinen und den Kombi zum neuen Modelljahr mehr Technik und neue Ausstattungs-Linien. Unter anderem gibt es XE, XF und XF Sportbrake nun als „300 Sport“-Modelle mit schwarz abgesetztem Dach, dunkel getönten Scheiben und Heckspoiler. Den Antrieb übernimmt jeweils ein 221 kW/300 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner, der an Achtgangautomatik und Allradantrieb gekoppelt ist. Bei allen Modellvarianten ist Amazons Sprachassistent Alexa in das Infotainmentsystem integriert. Die Preise für das Mittelklassemodelle XE starten im neuen Modelljahr bei 52.205 Euro für die Basisausführung mit dem 150 kW/204 PS starken Diesel, die Business-Baureihe XF kostet mindestens 63.570 Euro. Wer den „300 Sport“ will, zahlt ab 63.585 Euro beziehungsweise 76.950 Euro.

Holger Holzer/SP-X