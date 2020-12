Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 17:07 Uhr

Schon in der Standardvariante sieht der Hyundai i10 für einen Kleinstwagen durchaus schnittig aus. Auf Wunsch gibt es ihn nun noch sportlicher – und kräftiger.

SP-X/Frankfurt. Zu Preisen ab 18.800 Euro ist ab sofort der Kleinstwagen Hyundai i10 in der sportlichen Ausstattungsvariante „N Line“ bestellbar. Erkennbar ist das neue Top-Modell der Baureihe an einer dynamisch gestalteten Front mit rotem Zierstreifen an der Frontlippe. Dazu kommen 16-Zoll-Felgen und ein Doppelrohr-Auspuff. Im Innenraum finden sich rot umrandete Luftauslassdüsen und Alu-Pedale. Den Antrieb übernimmt ein 74 kW/100 PS starker 1,0-Liter-Turbobenziner. Zur weiteren Ausstattung zählen Klimaautomatik, Notbremssystem und Spurhalteassistent.

Holger Holzer/SP-X