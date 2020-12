Spoiler sorgt beim McLaren 765LT für kürzere Bremswege

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 16:55 Uhr

Woking (dpa/tmn). McLaren bietet in seiner Kernproduktlinie „Super-Series“ ein neues Modell an: Auf Basis des 720S hat der britische Sportwagenhersteller den 765LT entwickelt. Dafür wurde das Coupé neu eingekleidet, frisch abgestimmt und mit leistungsoptimiertem Motor versehen. Der 4,0 Liter große V8 kommt auf 563 kW/765 PS statt bislang 529 kW/720 PS. Das Drehmoment gibt McLaren mit maximal 800 Newtonmetern (Nm) an.

Weil der Zweisitzer aerodynamisch optimiert wurde, das Getriebe um 15 Prozent schneller schaltet und das Auto 80 Kilo leichter wurde, sind die Fahrdaten noch eindrucksvoller als beim 720S: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der 765LT in 2,8 Sekunden, 200 km/h sind aus dem Stand nach 7,2 Sekunden erreicht, und das Spitzentempo gibt McLaren mit 330 km/h an. Entsprechend hoch ist der Verbrauch: Der Sportwagen benötigt im Mittel 13,0 Liter, was einen CO2-Ausstoß von 259 g/km nach sich zieht.

LT steht übrigens für die Longtail-Modelle von McLaren. Beim 765LT spielt die Bezeichnung auf den neuen beweglichen Heckspoiler an, der laut Hersteller für mehr Abtrieb und kürzere Bremsweg sorgt. Einen Preis nannte McLaren noch nicht. Ab September soll die auf 765 Exemplare limitierte Kleinserie ausgeliefert werden.