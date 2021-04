Eigentlich bauen Spielzeughersteller große Autos im Kleinformat nach. In England ist jedoch vieles anders und eben auch dieses Prinzip von der Little Car Company einfach umgekehrt.

SP-X/Bicester/Großbritannien. Die Little Car Company aus England ist bekannt dafür, große und legendäre Sportwagen in kleinerem Maßstab als fahrbares Kinderspielzeug nachzubauen. Doch nun hat die Firma das ferngesteuerte Modellauto Wild One von Tamiya auf fast schon erwachsenes Format hochskaliert. Nächstes Jahr soll es in Kleinserie produziert und zu Preisen ab umgerechnet rund 8.200 Euro als Wild One Max verkauft werden.

Beim Wild One handelt es sich um einen Wüstenbuggy, den der Modellautohersteller Tamiya in der 80er-Jahren als RC-Modell im 1:10-Format verkauft hat. Die Little Car Company darf diesen Buggy mit dem offiziellem Segen von Tamiya im Format 8:10 nachbauen. Konkret wächst die zu allen Seiten offene Konstruktion auf 3,50 Meter Länge, 1,80 Meter Breite und auf 250 Kilogramm Gewicht. Technisch entspricht vieles in dem Nachbau einem echten Auto. So gibt es ein digitales Cockpit, ein Sportlenkrad und einen Sitz, der für Menschen bis 1,95 Meter Länge taugt.

Der Wild One Max verfügt zudem über ein gefedertes Fahrwerk, Brembo-Bremsen und 15 Zoll große Offroad-Reifen. Ganz wie das Original wird auch das große Spielzeug rein elektrisch, in diesem Fall von einem 4 kW/5,5 PS starken Heckmotor angetrieben. Bis zu 48 km/h sollen möglich sein. Dank einer 2-kWh-Batterie soll der Buggy mit einer Ladung bis zu 40 Kilometer weit kommen. Optional will die Little Car Company noch Power-Packs anbieten, die eine höhere Geschwindigkeit und Reichweite erlauben sollen.

Der große Wild One ist in erster Linie als Spielzeug für Erwachsene entwickelt worden. Wie einst das kleine Tamiya-Modell wird auch der große Nachbau als Bausatz erhältlich sein. Wer den Buggy anschließend fahren will, sollte Zugang zu einem Privatgelände mit etwas Auslauf haben. Allerdings plant die Litte Car Company, ein Zulassungspaket anzubieten, mit dem das 8:10-Modell wie etwa ein Renault Twizy als Quad der EU-Leichtbauklasse L6e oder L7e auch legal im Straßenverkehr bewegt werden darf.

Mario Hommen/SP-X