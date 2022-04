Sparsam beim Wasserstoff – Brennstoffzellenbus Arthur

SP-X/München. Einen sparsameren Brennstoffzellenbus will das Münchner Start-up Arthur Bus im Sommer auf den Markt bringen. Das Zwölf-Meter-Modell H2 Zero soll sich mit weniger als sechs Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometern begnügen. Die Gesamtreichweite gibt der Hersteller mit 450 Kilometern an. Möglich werden sollen der geringe Verbrauch und entsprechend niedrige Betriebskosten unter anderem durch ein komplett neu entwickeltes Energiekonzept. Details zur Technik nennt das Unternehmen in seiner Mitteilung jedoch nicht.

Der Verbrauch von 6 Kilogramm H2 pro 100 Kilometer ist nach Angaben von Arthur der niedrigste im Segment. Tatsächlich geben andere Hersteller für ihre Modelle Werte zwischen 8 und 12 Kilogramm an.

Holger Holzer/SP-X