Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 18:07 Uhr

Mit dem Octavia G-Tec bietet Skoda eine Spritsparalternative an. An Bord sind einige Extras und der Gastank.

SP-X/Weiterstadt. Skoda bietet den neuen Octavia ab sofort als Limousine und Combi in der Erdgasversion G-Tec zu Preisen ab 30.276 Euro (Combi 30.959 Euro) an. Im Gegenzug erhält der Kunde einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 96 kW/130 PS in Kombination mit 7-Gang-DSG. Die 17,3 Kilogramm fassenden Erdgas-Tanks des G-Tec erlauben 500 Kilometer Reichweite, als Reserve ist Benzin für 190 Kilometer an Bord.

Basisversion ist die im regulären Octavia-Programm mittlere Ausstattung Ambition, die Zweizonen-Klimaautomatik, 16-Zoll-Alus, Infotainmentsystem mit DAB-Radio und eine Vielzahl von Assistenzsystemen umfasst. Für 2.330 Euro Aufpreis bekommt der Kunde die Ausstattung Style mit 17-Zoll-Alus, Smart-Key, Parkpiepser, digitales Cockpit und Sitzheizungen vorn. Für frühe Kunden bietet Skoda zum gleichen Preis die First Edition, die zusätzlich eine Navigation sowie Online-Infotainment und damit laut Skoda einen Preisvorteil von fast 1.400 Euro beinhaltet.

Mario Hommen/SP-X