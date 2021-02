Fünfzylinder mit Extrawürze waren lange eine reine Audi-Spezialität. Künftig darf auch ein Modell der sportlichen Marke Cupra das charaktervolle Bayern-Herz in sich schlagen lassen.

SP-X/Barcelona. Seinen dritten offiziellen Geburtstag hat Seat-Ableger Cupra zum Anlass genommen, eine besonders sportliche Version des Formentor vorzustellen. VZ5 heißt das kommende Topmodell der SUV-Baureihe. Es wird von einem 2,5-Liter-Benziner von Audi angetrieben. Der erstmals außerhalb der Audi-Welt verfügbare Fünfender mit 287 kW/390 PS und 480 Newtonmeter beschleunigt den Formentor im Zusammenspiel mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb aus dem Stand auf 100 km/h in 4,2 Sekunden, maximal sind 250 km/h möglich.

Zu den Besonderheiten des VZ5 gehören 20-Zoll-Räder, eine um einen Zentimeter absenkte Karosserie, Adaptiv-Fahrwerk und 18-Zoll-Bremsscheiben mit Sechskolben-Bremszangen. Für sportliche Optik sorgen in Carbon gefertigte Außenteile wie etwa der markante Heckdiffusor mit vier Auspuffendrohren. Exklusive Außenfarben, Kupferakzente und extragroße Luftöffnungen in der Front sind weitere Merkmale der Hochleistungsvariante.

Innen gibt es stark konturierte Schalensitze mit in den Lehnen integrierten Kopfstützen. Kunden können zwischen schwarzem oder blauem Lederbezügen mit jeweils braunen Nappalederakzenten wählen. Außerdem an Bord sind ein Sportlenkrad mit Schaltwippen, farblich auffällige Ziernähte sowie Applikationen in Kupfer- und Alu-Optik. Serienmäßig gibt es ein digitales Cockpit mit 12 Zoll Bildschirmdiagonale.

Lediglich 7.000 Exemplare will Cupra von dem Ende 2021 verfügbaren Formentor VZ5 produzieren. Deutschland – für Cupra der größte Markt weltweit – dürfte einen Löwenanteil erhalten. Für die aktuell stärkste Formentor-Variante mit 310 PS ruft Cupra rund 45.000 Euro auf. Angesichts der umfangreichen Änderungen beim VZ5 ist ein fünfstelliger Aufpreis gegenüber dieser Version wahrscheinlich.

Mario Hommen/SP-X