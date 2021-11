Sondermodelle im Geist der Sixties – Alfa Romeo Giulia und Stelvio

Der Alfa 1300 GT Junior zählt zu den großen Klassikern in der Geschichte der italienischen Marke. Nun gibt es eine Hommage in Form zweier Sondermodelle.

SP-X/Frankfurt. Alfa Romeo erinnert mit zwei Sondermodellen an den 1300 GT Junior der 60er-Jahre. Die „GT Junior“-Editionen der Limousine Giulia und des SUVs Stelvio sind in klassischem Ockergelb lackiert und warten unter anderem mit elektrischen Ledersitzen, 19-Zoll-Felgen (Stelvio: 21 Zoll) im Fünfloch-Design und Sondermodell-Plaketten am Armaturenbrett auf. Für den Antrieb stehen ein 2,2-Liter-Diesel mit 154 kW/210 PS sowie ein 206 kW/280 PS starker 2,0-Liter-Benziner zur Wahl. Allradantrieb und Achtgangautomatik sind jeweils Standard. Die Preise starten bei 63.000 Euro für die Giulia GT Junior, die Stelvio-Ausführung ist 6.000 Euro teurer.

Holger Holzer/SP-X