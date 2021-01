SP-X/Frankfurt. Die 1941 gegründete amerikanische Offroad-Marke Jeep feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Die nunmehr zum neu geschmiedeten Stellantis-Konzern (Fusion FCA/PSA) gehörende 4x4-Ikone will das runde Jubiläum mit Aktionen und Veranstaltungen begehen. Zudem werden von vier Baureihen Sondermodelle aufgelegt.

Egal ob Sondermodell oder nicht: Wer sich dieses Jahr für einen neuen Jeep entscheidet, bekommt als Geburtstagsdreingabe automatisch und kostenlos das Wave-Programm dazugebucht. Dieses beinhaltet die ersten beiden Inspektionen und den 24-monatigen Wartungsvertrag Easy Care, Pannenhilfe-Service rund um die Uhr sowie einen vorrangigen Zugang zum Callcenter und Jeep-Veranstaltungen.

Für die Baureihen Compass, Renegade, Wrangler und Gladiator werden außerdem jeweils die Sondermodelle „80th Anniversary“ aufgelegt, welche die meistverkaufte Ausstattungsvariante der jeweiligen Baureihe mit einigen Extras kombiniert. Dazu gehören 18-Zoll-Leichtmetallräder, „80th Anniversary„-Schriftzüge und -Plaketten, sogenannte Granite-Crystal-Farbelemente im Kühlergrill oder abgedunkelte Fenster hinten. Zudem werden alle Jubiläumsmodelle über Infotainmentsysteme mit Touchscreen, DAB-Radio, Navigation und Konnektivitätsfunktionen sowie eine Vielzahl Assistenzsysteme verfügen.

Speziell für den Renegade als 80th Anniversary sind innen dunkelgraue Sitzbezüge mit Rautenmuster, LED-Leuchtenpaket, schwarzer Dachhimmel und Veloursfußmatten an Bord. Der in Deutschland bislang nicht angebotene Pick-up Gladiator sowie die Offroad-Ikone Wrangler bieten in den GEburtstagsversionen als Besonderheiten Ledersitze in Schwarz, Jubiläums-Fußmatten, ein Alpine-Soundsystem und Premium-Innenhimmel. Details zu Jubiläumsausgabe des Compass hält Jeep noch zurück. Das Kompakt-SUV wird nämlich zum Frühjahr überarbeitet. Das Facelift umfasst neben einigen äußeren Änderungen auch einen umfangreich renovierten Innenraum.

Mario Hommen/SP-X