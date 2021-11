Sondermodell wird neue Basis – Citroen C3 YOU!

Sondermodelle bieten in der Regel deutlich mehr als eine Basisausstattung. Doch im Fall des neuen C3 YOU! legt Citroen eine „Einstiegssonderserie“ auf.

SP-X/Rüsselsheim. Vom Kleinwagen C3 bietet Citroen ab sofort das neue Sondermodell YOU! an, das zugleich als neue Einstiegsvariante fungiert. Rund 14.000 Euro kostet die Einstiegsversion des Fünftürers in Kombination mit 61 kW/83 PS starkem Dreizylinder-Benziner. Die neue Ausstattungsvariante ist äußerlich an weißen Außenspiegelgehäusen und Nebelscheinwerferumrandungen sowie YOU!-Stickern an den Türen erkennbar. Innen gibt es graue Mica-Stoffsitze. Das Sondermodell basiert auf der Ausstattung Feel, die unter anderem LED-Scheinwerfer, Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Klimaanlage sowie ein Radio mit Freisprecheinrichtung bietet. Der Preisvorteil gegenüber dem regulären C3 Feel beträgt 2.600 Euro.

Mario Hommen/SP-X