Sommer-Delle in Europa – Pkw-Markt

Zuletzt hat sich der Neuwagenmarkt in Europa wieder erholt. Im August gab es jedoch einen deutlichen Dämpfer.

SP-X/Brüssel. Nach vier Monaten mit Wachstum ist der europäische Pkw-Markt im August ins Minus gerutscht. 823.949 Neuzulassungen in der EU entsprechen einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um 23,2 Prozent, wie der Branchenverband ACEA mitteilt. Auf jedem der vier größten Märkte ging es abwärts; am stärksten war das Minus in Frankreich mit 35 Prozent, Deutschland verlor 25 Prozent.

Die Bilanz der ersten acht Monate 2021 bleibt allerdings positiv. 6,8 Millionen Neuzulassungen entsprechen einem Zuwachs gegenüber dem stark von Corona geprägten Vorjahr um 11 Prozent. Getragen ist das Ergebnis von den vier großen Märkten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die allesamt im Plus liegen.

Holger Holzer/SP-X