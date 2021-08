So weit haben es die Bundesbürger zu Bus oder Bahn

Das Auto öfter stehen lassen – diesen Vorsatz haben viele Menschen in Deutschland. Doch hierfür ist oft eine gute Anbindung an den ÖPNV entscheidend. Eine Datenauswertung zeigt, wo die Wege bis zum nächsten Halt kurz sind und wo nicht.

Berlin (dpa). Mehr als 91 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben es nicht weiter als 600 Meter bis zur nächsten Bushaltestelle und 1200 Meter bis zum nächsten Bahnhof.

Allerdings gibt es größere Unterschiede zwischen den Flächenländern, wie der Interessenverband Allianz pro Schiene nun mitteilte. Demnach haben in Mecklenburg-Vorpommern anteilig am meisten Menschen einen weiteren Weg zu Bus- und Bahnstationen: Knapp 79 Prozent leben hier innerhalb von 600 beziehungsweise 1200 Metern Luftlinie vom nächsten Haltepunkt entfernt. Mehr als jeder und jede Fünfte hat es damit weiter.

Spitzenreiter bei den Flächenländern ist das Saarland, wo knapp 97 Prozent innerhalb dieser Entfernungen lebt. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen kommen auf Quoten von mindestens 99 Prozent.

„Sowohl in Bayern als auch in Mecklenburg-Vorpommern ist der öffentliche Verkehr in der Fläche stark ausgedünnt“, teilte Verbandsgeschäftsführer Dirk Flege mit. „Das stellt der Landespolitik dort kein gutes Zeugnis aus.“

Die Daten für die Untersuchung stammen laut Allianz pro Schiene vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung. „Das Institut berechnet den Anteil der Bevölkerung, der innerhalb eines Radius von 600 Metern Luftlinie bis zu einer Bushaltestelle oder 1200 Metern bis zu einem Bahnhof lebt, wobei die Stationen werktags mindestens zehn Fahrten pro Richtung anbieten müssen“, hieß es zur Erläuterung. 600 Meter entsprächen demnach einem Fußweg von etwa acht bis zehn Minuten, was das Institut für Busse als noch zumutbar bewerte.

