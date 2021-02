SP-X/Berlin. Der durch Corona und Lockdown in Deutschland ausgelöste Run auf Wohnmobile hat für einen deutlichen Preisanstieg auf dem Gebrauchtmarkt gesorgt. Wie Zahlen der Gebrauchtfahrzeug-Börse Mobile.de belegen, ist der in Anzeigen für Wohnmobile im Durchschnitt aufgerufene Preis von 40.916 Euro im Dezember 2019 auf 44.579 Euro im Dezember 2020 gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 9,0 Prozent.

Auch andere Kernzahlen des Online-Portals weisen auf eine deutlich gestiegene Nachfrage hin. Während die durchschnittliche Zahl der Inseratsaufrufe für angebotene Wohnmobile im Dezember 2019 noch bei 552 lag, waren es ein Jahr später 811, was einem Plus von rund 47 Prozent entspricht. Die steigende Nachfrage hat zudem für eine Verknappung des Angebots gesorgt. So ist das Inseratsaufkommen zwischen Dezember 2019 und Dezember 2020 um 17 Prozent von 26.685 auf 21.322 zurückgegangen. Die Zahl der Standtage der zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge hat sich zudem von 71,5 auf 65,9 um 7,8 Prozent verkürzt.

Mario Hommen/SP-X