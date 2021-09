Single statt Twin – Volvo XC40 Recharge Pure Electric

SP-X/Köln. Volvo hat das Angebot des ausschließlich batterieelektrisch angetriebenen Kompakt-SUV XC40 Recharge nach unten ausgebaut. Künftig ist zu Preisen ab 48.650 Euro auch eine Frontantriebsvariante mit 170 kW/231 PS bestellbar. Kombiniert wird das Basismodell mit einer 70 kWh großen Batterie, die laut WLTP-Messung 400 Kilometer Reichweite erlaubt. Alternativ ist weiterhin der XC40 Recharge Pure Electric in der Allradversion Twin mit zwei jeweils 150 kW/204 PS starken E-Motoren und einer 78 kWh großen Batterie zu Preisen ab 59.250 Euro erhältlich.

Die abgespeckte Antriebsvariante mit 330 Newtonmeter Drehmoment erlaubt einen Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,4 Sekunden, maximal sind 160 km/h möglich. Der WLTP-Verbrauch wird mit 20 kWh pro 100 Kilometer angegeben. Ein Nachladen auf 80 Prozent soll in 32 Minuten möglich sein.

Der frontgetriebene Pure Electric ist in den drei Ausstattungsvarianten Core, Plus und Pro erhältlich. In der Basisversion bietet der Stromer 19-Zoll-Leichtmetallräder, Ladekabel, beheizbares Sportlenkrad, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung, Infotainmentsystem mit 9-Zoll-Touchscreen mit Integration von Google Services, Sprachsteuerung, Freisprecheinrichtung und induktiver Ladeschale für Smartphones. Die Ausstattung Plus bietet für 3.000 Euro Aufpreis zusätzlich elektrische Heckklappe, Keyless Drive und ein erweitertes Arsenal an Assistenzsystemen. Für rund 7.000 Euro Aufpreis bekommt man die Ausstattung Pro, die sich durch ein 360-Grad-Surround-View, Premium-Sound, elektrische Sitze sowie ein Glasschiebedach auszeichnet.

Mario Hommen/SP-X