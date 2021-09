Seltenes Blau – VW T-Roc Edition Blue

Der Sommer ist fast vorbei. Wer sich schon auf den nächsten vorbereiten will, findet bei VW möglicherweise das passende Sondermodell.

SP-X/Wolfsburg. In mattblauer Sonderlackierung tritt das VW T-Roc Cabrio als Sondermodell „Edition Blue“ auf. Darüber hinaus wartet das offene Kompakt-SUV mit schwarzen Karosserie-Zierteile, 18-Zoll-Rädern und schwarzen Türgriffen auf. Zur weiteren Ausstattung zählen LED-Licht, Rückfahrkamera und Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Der Preis für das auf 800 Einheiten limitierte Sondermodell beträgt 42.565 Euro. Für 47.490 Euro ist der Viersitzer als „Edition Blue Plus“ mit Digitalinstrumenten, großem Infotainmentsystem und Lenkradheizung zu haben. Als Antrieb fungiert ein 1,5-Liter-Benziner mit 110 kW/150 PS, der an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe geknüpft ist. Die Preisvorteile gegenüber dem Einzelkauf der Extras gibt der Hersteller mit bis zu 2.350 Euro an.

Holger Holzer/SP-X