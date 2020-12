Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 16:07 Uhr

SP-X/Woking/Großbritannien. Zu Preisen ab rund 298.000 Euro bietet McLaren sein 720S Coupé nun auch als ein auf 50 Exemplare limitiertes Sondermodell mit Namenszusatz Le Mans an. Mit dem in Details verfeinerten Sportwagen wollen die Briten an ihren Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans vor 25 Jahren erinnern.

Basis ist der mechanisch unveränderte 720S, der dank 530 kW/720 PS in 2,9 Sekunden Tempo 100 erreicht und über 340 km/h schnell wird. Zum Ausstattungsumfang der Le-Mans-Variante gehören spezielle Fünfspeichenräder im Retro-Look, goldfarbene Bremssättel sowie eine Zweifarb-Lackierung der Karosserie. Außerdem stehen verschiedene aerodynamische Komponenten-Pakete zur Wahl. Innen können die Kunden zwischen zwei Alcantara-Ausstattungen wählen. Außerdem erinnern hier eine Plakette, spezielle Fußmatten und auf den Kopfstützen gestickte „25-Jahre-Le-Mans“-Logos an das historische Ereignis.

Mario Hommen/SP-X