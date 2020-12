SP-X/Köln. Der Gotthard-Bahntunnel, der 2016 in Betrieb ging, ist mit einer Länge von 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Den zweiten Platz nimmt mit knapp 54 Kilometern der Seikan-Tunnel in Japan ein. Der Eurotunnel kommt auf eine Länge von 50,5 Kilometern und belegt den dritten Rang. Weltweit gibt es nach Statista zurzeit nur noch einen weiteren Tunnel, der die 50 Kilometer-Marke knackt: der Yulhyeon-Tunnel in Südkorea (50,3 Kilometer). Läuft alles nach Plan, muss der Gotthard-Tunnel den ersten Platz an den Brenner-Tunnel abgeben: Sind die Grabungsarbeiten 2028 abgeschlossen, ermöglicht er die 64 Kilometer lange Verbindung zwischen Innsbruck und dem Bahnhof Franzensfeste in Italien.

Elfriede Munsch/SP-X