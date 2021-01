Sondermodelle mit schwarzen Design-Akzenten liegen im Trend. Bei Kia gibt es nun den Sportage in einer abgetönten Variante.

SP-X/Frankfurt. Kia legt den Sportage in einer „Black Edition“ auf. Das Kompakt-SUV kommt mit schwarzen Designelementen an der Karosserie sowie schwarzen 17-Zoll-Felgen daher und bietet außerdem Extras wie LED-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klimaanlage und Premium-Soundsystem. Für den Antrieb stehen zwei Benziner und ein Diesel mit Leistungswerten zwischen 97 kW/132 PS und 130 kW/177 PS zur Wahl, die stärkeren Motoren können mit Allradantrieb kombiniert werden. Die Preise für das Sondermodell starten bei 28.290 Euro, was einem Aufpreis von 2.400 Euro gegenüber dem Basismodell entspricht.

Holger Holzer/SP-X