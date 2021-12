Schöner Reisen – Zubehör für den neuen Mercedes SL

SP-X/Stuttgart. Für den im Frühjahr 2022 startenden neuen SL bietet Mercedes in Zusammenarbeit mit dem italienischen Lederspezialisten Santoni ein dreiteiliges Kofferset an. Das Gepäckset besteht aus Weekender, Rucksack und Beauty Case, kostet rund 3.500 Euro und passt in den bis zu 240 Liter großen Kofferraum. Die Taschen, die in den Farben Schwarz, Rot oder Braun erhältlich sind, können auch einzeln bestellt werden. Für den Weekender müssen 1.650 Euro, für den Rucksack 1.250 Euro und für das Beauty Case 550 Euro investiert werden. Rund drei Monate nach Bestellung werden die handgefertigten Lederwaren ausgeliefert.

Elfriede Munsch/SP-X