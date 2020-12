Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 12:07 Uhr

Schnelle Ladesäulen finden sich in der Regel an Autobahnen und Schnellstraßen. Künftig sollen sie auch in der City das flotte Laden von E-Autos ermöglichen.

SP-X/Stuttgart. Die Schnellladeparks erreichen die Innenstädte: In Stuttgart haben nun der Energieversorger EnBW und das Land Baden-Württemberg den nach eigenen Angaben ersten öffentlichen urbanen DC-Ladepark eröffnet. Standorte in 15 weiteren Städten des Landes sollen folgen, drei davon noch in diesem Jahr.

Bislang sind schnelle Gleichstrom-Ladesäulen vor allem an Autobahnen zu finden, wo sie E-Autos mit Energie für Langstreckenfahrten versorgen. In der Stadt müssten Elektromobilisten meist mit Wechselstrom-Ladesäulen Vorlieb nehmen; diese sind deutlich langsamer, der Strom ist in der Regel aber günstiger, das Tanken batterieschonender.

Der neue urbane Ladepark liegt zwischen der Stuttgarter Universität und der Fußgängerzone. Insgesamt stehen 12 Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung. Theoretisch ließe sich dort in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Fahrt laden. Allerdings gibt es aktuell kein Serien-E-Auto, das eine derartige Ladeleistung nutzen könnte.

Zu den Strompreisen in den neuen Ladeparks macht EnBW keine Angaben. An den anderen DC-Ladesäulen des Anbieters werden bis zu 47,77 Cent pro Kilowattstunde fällig. Wer einen Vertrag mit Grundgebühr abschließt oder auch privat EnBW-Stromkunde ist, zahlt derzeit 38,02 Cent.

Holger Holzer/SP-X