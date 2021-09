Schlicht ist Trumpf – Neues Volvo-Logo

SP-X/Köln. Wie zuvor bereits einige andere Autohersteller hat nun auch Volvo sein Markenlogo von 3D- auf 2D-Optik umgestellt. Mit dem stark vereinfachten Look folgen die Schweden einem jüngeren Designtrend, bei dem schlichte Klarheit im Vordergrund steht, was wiederum die digitale Erkenn- und Darstellbarkeit vereinfacht. Gezeigt wird das neue Volvo-Symbol bereits auf Social-Media-Seiten des Herstellers wie Instagram oder Facebook. Gegenüber Auto, Motor & Sport hat Volvo bestätigt, dass auch die Fahrzeuge des Herstellers künftig in der Front ein vereinfachtes Logo tragen werden. Im Vergleich zum alten Logo bleiben die geometrischen Grundmuster und der Inhalt erhalten. Allerdings gehören Mehrfarbigkeit und 3D-Grafiken nun der Vergangenheit an.

Mario Hommen/SP-X