SP-X/Rüsselsheim. Der neue Opel Mokka, der ab Frühjahr 2021 zu Preisen ab knapp 20.000 Euro bei den Händlern steht, ist ab sofort auch in den Top-Ausstattungsversionen Ultimate und GS-Line bestellbar. In der Ultimate-Variante (ab rund 28.200 Euro) gehören unter anderem schwarze 18-Zöller, Chromapplikationen an der Front, schlüsselloser Zugang, Matrix-Licht, Navigation, Alcantara-Sitzbezüge sowie beheizbares Lenkrad zum Serienumfang.

Die GS-Line (ab rund 26.700 Euro) setzt für einen sportiven Auftritt auf die Farbe Schwarz. So sind die 18 Zöller, Dach, Außenspiegel, Kühlergrill-Rahmen, der angedeutete Unterfahrschutz sowie Innenraumdach und Sitze in Schwarz gehalten. Als Kontrast kommen rote Designlinien zum Einsatz. Ein Apple CarPlay und Android Auto kompatibles Infotainmentsystem ist ebenfalls Teil dieser Ausstattung.

Die zwei Ausstattungslinien sind mit allen angebotenen Motoren (74 kW/100 PS bis zu 96 kW/130 PS und für den elektrischen Mokka erhältlich.

Elfriede Munsch/SP-X