Seit einigen Wochen hat sich in vielen Teilen der Welt die Qualität der Luft messbar verbessert. Mancherorts sorgt der Lockdown für eine Halbierung der Schadstoffbelastung.

SP-X/Oberpfaffenhofen. Wissenschaftler des Earth Observation Center (EOC)im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben einen eindeutigen Corona-Effekt auf die Qualität der Luft nachgewiesen.

In ihrer Analyse stützen sich die Forscher auf aktuelle Messwerte der NO2-Belastung durch Satelliten und Bodenmessungen speziell in der italienischen Region Lombardei. Stickstoffdioxid gilt als ein Indikator für Luftbelastung durch industrielle Produktion und Verkehr. Mithilfe von Computersimulationen und Langzeitanalysen ist es den Forschern nach eigenen Angaben gelungen, einen möglichen Einfluss von Wetter auf die Luftqualität in ihren aktuellen Messreihen herauszurechnen. Speziell für die Lombardei, für die seit dem 8. März scharfe Quarantäne-Maßnahmen gelten, wurde dabei ein Rückgang der NO2-Belastung um etwa 20µg/m³ beziehungsweise um 45 Prozent ermittelt.

Mario Hommen/SP-X