Sanft und sauber – Citroen DS EV electronique

SP-X/Oxford/Großbritannien. Electrogenic, ein auf die Elektrifizierung von Oldtimern spezialisierter Umbauspezialist aus England, hat einen Citroen DS aus dem Jahr 1971 auf E-Antrieb umgestellt. Lediglich die Abwesenheit von Auspuffendrohren und der dezente Schriftzug „DS EV electronique“ weisen äußerlich auf die neue Antriebstechnik hin.

Den bisherigen Zweiliter-Vierzylinderbenzinmotor hat Electrogenic durch eine bürstenlose Hyper9-E-Maschine ersetzt, die 89 kW/122 PS und 235 Newtonmeter Drehmoment leistet. Die Kraft wird über das Original-Getriebe allein an die Vorderräder geleitet.

Strom bekommt der E-Antrieb aus einer Batterie mit einer Kapazität von 48,5 kWh, die unter realen Bedingungen rund 230 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Der Onboard-Lader kann bis zu 29 kW Ladestrom in die Akkus pumpen, was ein vollständiges Aufladen in rund zwei Stunden erlaubt. Sollten sich Kunden für eine Elektrifizierung ihres DS entscheiden, können sie optional auch eine zusätzliche Range-Extender-Batterie bestellen, mit der die Reichweite auf 320 Kilometer steigt.

Damit das typische DS-Fahrgefühl erhalten bleibt, ist der elektrifizierten Version das hydropneumatische Fahrwerk erhalten geblieben. Allerdings wurde die mechanische Pumpe durch eine lautlose Elektropumpe ersetzt. Einen Preis für den DS-Umbau wird nicht genannt, Elektrifizierungspakete für den Jaguar E-Type starten bei Electrogenic bei rund 53.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X