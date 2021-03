SP-X/Leverkusen. Homura heißt ein neues Sondermodell des Mittelklasse-Kombis Mazda6. Zum Preis von 38.290 Euro bietet sie neben der Top-Ausstattungslinie Sports-Line eine Lederausstattung in Burgunderrot, rote Ziernähte sowie die Dekorleisten „Black Hair“. Außerdem sind Sitzklimatisierung vorne, Sitzheizungen hinten und ein Head-up-Display an Bord. Außen gibt sich die neue Ausstattungsvariante durch schwarze Außenspiegelkappen sowie 19-Zoll-Leichtemtallräder in gleicher Farbe zu erkennen. Einzig verfügbarer Motor ist der 143 kW/194 PS starke Benziner Skyactic-G 194 mit Automatik.

Generell Japaner haben die für den Mazda6 einige Details zum Modelljahr 2021 angepasst. So erfüllen die Benziner ohne den Einsatz eines Partikelfilters die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM. Auch die Basisausstattung bietet ein DAB+-Radio und zwei weitere Lautsprecher. Apple Carplay arbeitet ab der Ausstattung Center-Line jetzt kabellos. Schließlich ist noch die Außenfarbe Polymetal-Graumetallic neu im Programm.

Mario Hommen/SP-X