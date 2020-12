Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 18:07 Uhr

SP-X/Westhampnett. Rolls-Royce macht aus dem Viersitzer-Cabrio Dawn einen Roadster. In der speziell für Sammler aufgelegten „Silver Bullet Collection“ verzichtet das Luxusmobil auf eine Rücksitzbank, stattdessen sollen zwei Airdomes mit gläsernem Windschott an die offenen Autos der Briten in den 1920er-Jahre erinnern. Dazu macht eine silberne Speziallackierung dem Modellnamen Ehre. Der Innenraum wird mit Carbon und Leder ausgekleidet. Angaben zum Antrieb macht der Hersteller nicht, wahrscheinlich bleibt es bei dem bekannten 6,6-Liter-V12 mit bis zu 441 kW/600 PS. Der Preis für das in einer Auflage von 50 Stück gebaute Sondermodell dürfte deutlich höher liegen als beim Serienmodell, das rund 350.000 Euro kostet.

Holger Holzer/SP-X