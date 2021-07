Reine Stromer kommen bald – Elektropläne bei Jeep

SP-X/Auburn Hills. Geländewagenhersteller Jeep kündigt zum 80. Geburtstag eine große Elektro-Offensive an. Bis 2025 soll in jeder Baureihe der Stellantis-Tochter mindestens eine Variante mit reinem E-Antrieb zu finden sein – vom Mini-SUV Renegade bis zum kommenden Luxus-Allrader Wagoneer. 70 Prozent des weltweiten Absatzes soll zur Mitte des Jahrzehnts auf elektrifizierte Modelle entfallen; neben E-Mobilen zählt Jeep hier auch Hybride mit.

Mit den Plug-in-Hybrid-Ausführungen von Renegade und Compass hat Jeep bereits seit vergangenem Jahr zwei erste Modelle mit Stecker auf dem Markt. Jüngst ist auch der Offroad-Klassiker Wrangler dazu gestoßen. Eventuelle Vorbehalte gegenüber der Elektrifizierung räumt Marken-Chef Christian Meunier in einer Telefonkonferenz mit Journalisten aus. Neben den Emissions-Vorteilen hebt er das lautlose Fahren im Gelände und die gute Traktion des E-Motors heraus. Design-Chef Mark Allen betont zudem die neuen gestalterischen Möglichkeiten des Antriebs. Vom geringeren Raumbedarf bis zu der steigenden Attraktivität des Cabrio-Fonds, wo Passagiere nicht mehr in Abgasen sitzen müssten.

Neben der Elektrifizierung hat Jeep auch weitere Technik-Pläne. So sollen die Elektromodelle der Marke künftig autonom durchs Gelände fahren können – während sich die Insassen im Liegen den Sternenhimmel anschauen. Auch das sogenannte Peer-to-peer-Charging soll künftig möglich sein. Dann kann ein Auto mit vollem Akku seinen Strom per Kabel direkt an ein Fahrzeug mit niedrigerem Batterie-Stand übertragen.

Holger Holzer/SP-X