Reichweite optimieren – Volvo Range Assistant App

Volvo hilft Autofahrern dabei, mehr Reichweite aus ihren E-Fahrzeugen heraus zu kitzeln. Ganz zeitgemäß geht das via App.

SP-X/Köln. Fahrer eines batterieelektrischen Volvos können demnächst eine App nutzen, die sie bei der Optimierung der Reichweite unterstützt. Die in das Android-basierte Infotainmentsystem eingebettete „Range Assistant App“ zeigt die verbleibende Reichweite und den Echtzeit-Energieverbrauch an. Die als Beta-Version veröffentliche App informiert den Fahrer, wie er die Reichweite etwa durch seinen Fahrstil und die Geschwindigkeit positiv beeinflussen kann und passt die Klimatisierung zugunsten der Reichweite an. Außerdem soll die App das Batteriemanagement und die Regenerationsleistung verbessern.

Besitzer eines Volvo XC40 Recharge Pure Electric erhalten die App beim nächsten Over-the-Air-Update, beim neuen C40 Recharge Pure Electric ist die App bereits installiert. Das anstehende Update beinhaltet auch Verbesserungen an den Sicherheitssystemen und neue Informationen über die Auswirkungen kalter Witterung auf die Batteriereichweite.

Elfriede Munsch/SP-X