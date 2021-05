Der Opel Corsa-e startet in einem eigenen Rennsport-Wettbewerb. Fans können nun den Look ihres Straßenautos anpassen.

SP-X/Rüsselsheim. Der Opel Corsa-e lässt sich optisch zum Rally-Fahrzeug aufrüsten. Ein entsprechendes Folien-Set bieten die Rüsselsheimer nun in Zusammenarbeit mit den Design-Spezialisten von Signal an. Die in Mattschwarz und Neongelb gehaltenen Rennsport-Aufkleber eignen sich für alle weiß lackierten Varianten des elektrisch angetriebenen Kleinwagens. Die Kosten für das Set belaufen sich auf 1.059 Euro brutto, das Bekleben schlägt mit weiteren 1.320 Euro zu Buche, kann aber auch selbst übernommen werden. Anlass für die Auflage des Rallye-Design-Kits ist der bevorstehende Start des ADAC Opel Corsa-e Rally Cups, des ersten vollelektrischen Rally-Markenpokals. ( https://www.signal-design.de/opel-rallye/)

Holger Holzer/SP-X