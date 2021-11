Powerbank für E-Autos – ZipCharge-Reserve-Akku

SP-X/London. Eine tragbare Batterie als Strom-Reserve für E-Autofahrer hat das britische Unternehmen ZipCharge nun vorgestellt. Der Stromspeicher im Format eines Handgepäck-Rollkoffers soll bei Pannen oder schlechter Infrastruktur Energie-Nachschub liefern. In dem elektrischen Reservekanister ZipCharge Go können 4 kWh transportiert werden, innerhalb einer Stunde soll so eine Reichweite von bis zu 32 Kilometern nachladbar sein. Genug, um die nächste Ladesäule zu erreichen. Aufgeladen wird die Powerbank für das Auto an einer gewöhnlichen Steckdose. Auf den Markt kommen soll der ZipCharge 2022, Preise sind noch nicht bekannt.

Holger Holzer/SP-X