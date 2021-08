Postleitzahl mit großem Kosten-Einfluss – Kfz-Versicherung

SP-X/Berlin. Der Wohnort spielt bei den Kosten für die Kfz-Versicherung eine Rolle. Doch nicht nur Region oder Kommune sind von Bedeutung – auch die exakte Adresse entscheidet darüber, wie teuer es wird. Innerhalb ein und derselben Straße variiert die Prämienhöhe um bis zu 206 Euro, wie das Vergleichsportal „Check24“ ermittelt hat. In der Bergedorfer Straße in Hamburg beispielsweise kostet die Kfz-Vollkaskoversicherung für einen Golf VII im günstigsten Postleitgebiet 480 Euro pro Jahr, im teuersten 686 Euro. Große Preisunterschiede gibt es auch in der Landsberger Allee in Berlin (196 Euro jährlich) und der Georg-Schumann-Straße in Leipzig (105 Euro). Tendenziell sind bei langen Straßen die Innenstadtlagen teurer als die Randbezirke.

Holger Holzer/SP-X