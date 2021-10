Plug-in plus Wasserstoff – Opel Vivaro-e mit Brennstoffzelle

Opel bringt den Wasserstoff-Antrieb in die Welt der Transporter. Ende des Jahres kommt der Vivaro-e mit einem neuen Antriebskonzept. Neben einer Brennstoffzelle ist eine kleine Batterie an Bord, die an der Steckdose aufgeladen werden kann.