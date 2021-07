Pkw beliebt – Umfrage: Nutzung von Verkehrsmittel in Coronazeiten

SP-X/München. Aufgrund der Corona-Pandemie nutzen Deutsche vermehrt den eigenen Pkw, gehen zu Fuß oder nehmen das Fahrrad. Eine Umfrage von YouGov im Auftrag des Vergleichsportals Check24 zeigt, dass 26 Prozent der Umfrageteilnehmer mehr mit dem Auto unterwegs waren als zuvor. 23 Prozent sind mehr per Pedes unterwegs und 15 Prozent fahren mehr Fahrrad. Andere Transport- und Fortbewegungsmöglichkeiten wie Öffentlicher Nahverkehr (plus 5%) und E-Scooter (plus 2 %) oder Motorrad, Mietwagen und Carsharing (je plus 1%) folgen weit abgeschlagen in der Prioritätenliste der Befragten. Immerhin gaben 46 Prozent, also fast die Hälfte der Befragten an, kein Verkehrsmittel wegen Corona häufiger genutzt zu haben.

Elfriede Munsch/SP-X