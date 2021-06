SP-X/Köln. Autofahrer, die mit dem Auto in den Urlaub fahren, sollten neben einer stauvermeidenden Routenplanung nicht vergessen, genügend Pausen einzulegen. Alle zwei Stunden ist eine mindestens viertelstündige Pause ratsam, empfiehlt der TÜV Rheinland. Die Fahrunterbrechung nutzt man am besten für Bewegung und Gymnastik, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Nach neun Stunden Fahrzeit beendet man im Idealfall die Tagesfahretappe und legt eine Zwischenübernachtung ein. Neben regelmäßigen Pausen sind auch Verpflegung und Getränke ein wichtiger Bestandteil der Reiseplanung. Während der Fahrt sollte man unbedingt viel trinken, so der TÜV.

Elfriede Munsch/SP-X