SP-X/Heidelberg. Großstadtbewohner zahlen höherer Beiträge zur Kfz-Versicherung als Autofahrer auf dem Land. Der Unterschied kann Hunderte Euro betragen, wie das Preisvergleichsportal Verivox ermittelt hat. Demnach zahlt ein Audi-A3-Fahrer in Berlin für Haftpflicht und Vollkasko rund 718,93 Euro. In Leer beträgt die Prämie bei ansonsten komplett identischen Bedingungen (15.000 Kilometer pro Jahr, Alleinfahrer, SF10) lediglich 432,12 Euro. Das entspricht einer Differenz von 286,80 Euro. Selbst bei einem reinen Haftpflicht-Vertrag käme eine Zulassung in Ostfriesland noch 125 Euro günstiger als die in der Hauptstadt.

Aber auch im Nahbereich gibt es große Preisunterschiede. So zahlt der Versicherungsnehmer in Kleinmachnow bei Berlin rund 200 Euro weniger als in der Stadt selbst für Haftpflicht und Teilkasko. Grund sind unterschiedliche Regionalklasseneinteilungen durch die Versicherer. Bezirke mit geringem Unfallaufkommen erhalten eine günstigere Einstufung als solche mit vielen Crashs. Großstädte mit ihrem dichten Verkehr schneiden in diesem Vergleich meist schlechter ab als ländliche Regionen.

Holger Holzer/SP-X