Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Leonding. Die Elektrifizierung macht auch vor der Feuerwehr nicht halt. Der österreichische Hersteller Rosenbauer hat nun ein Hybrid-Löschfahrzeug vorgestellt, das nicht nur in der CO2-Bilanz Vorteile bieten, sondern dank seine E-Antriebs auch mit besonderer Wendigkeit aufwartet. Denn dank der kompakten Motoren ist an jeder Achse Platz für eine Lenkmechanik.

Der Antriebsstrang mit zwei E-Motoren kommt von Volvo-Penta und stellt bis zu 350 kW/476 PS zur Verfügung. Der nötige Strom wird in zwei Akkus mit zusammen 100 kWh Kapazität gespeichert. Ist der Vorrat aufgebraucht, sorgt ein BMW-Diesel als Generator für Nachschub. Auch der Antrieb der Löschpumpe kann elektrisch oder per Generator erfolgen.

Vier Prototypen der „Revolutionary Technology“-Baureihe gehen nun in den Alltagstest. Eines bleibt beim Hersteller, die drei anderen sollen noch in diesem Jahr in Berlin, Dubai und Amsterdam zum Einsatz kommen.

Holger Holzer/SP-X